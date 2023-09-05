القبض على تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو حشيش في بني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة إهناسيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار”.

بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.