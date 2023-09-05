إعلان مهم لـ 109 أشخاص من الجالية المصرية في روما

أعلنت السفارة المصرية في روما عن تنويه لعدد 109 أشخاص من أبناء الجالية المصرية في روما بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

وكتبت السفارة المصرية في روما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي 'فيسبوك': ورد للسفارة الشهادات الخاصة بالسادة الاتية اسماؤهم، علماً بانه سيتم تسليم الشهادات لصاحب الشأن فقط.

ونوهت السفارة قائلة: على الآتي أسماءهم ضرورة إحضار اثبات الشخصية او أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الوالد، الوالدة)، وحال كان المستلم من غير ذلك فيجب حمل توكيل رسمي بالاستلام صادر من صاحب الشأن (ومصدق عليه من الجهات المختصة وفقا لمكان الاصدار)

مواعيد تسليم الشهادات خلال ايام العمل الرسمية من الاثنين للجمعة من الساعة ٩.٣٠ وحتى ٣ عصرا.

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