عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم لـ 109 أشخاص من الجالية المصرية في روما

صدى البلد

أعلنت السفارة المصرية في روما عن تنويه لعدد 109 أشخاص من أبناء الجالية المصرية في روما بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

وكتبت السفارة المصرية في روما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي 'فيسبوك': ورد للسفارة الشهادات الخاصة بالسادة الاتية اسماؤهم، علماً بانه سيتم تسليم الشهادات لصاحب الشأن فقط.

ونوهت السفارة قائلة: على الآتي أسماءهم ضرورة إحضار اثبات الشخصية او أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الوالد، الوالدة)، وحال كان المستلم من غير ذلك فيجب حمل توكيل رسمي بالاستلام صادر من صاحب الشأن (ومصدق عليه من الجهات المختصة وفقا لمكان الاصدار)
مواعيد تسليم الشهادات خلال ايام العمل الرسمية من الاثنين للجمعة من الساعة ٩.٣٠ وحتى ٣ عصرا.

FB_IMG_1693922257723
FB_IMG_1693922257723
FB_IMG_1693922252008
FB_IMG_1693922252008
FB_IMG_1693922254086
FB_IMG_1693922254086
FB_IMG_1693922249702
FB_IMG_1693922249702

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ترشيحاتنا

الحوار العربي الياباني.. تعاون وثيق وتقارب في الرؤى وتعزيز الشراكات

بالموبيل..كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ