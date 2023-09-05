زراعة الوادي الجديد تناقش منظومة توزيع الأسمدة على الفلاحين

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تمت مناقشة منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين خلال اجتماع عقده مع العاملين بإدارة التعاون الزراعي بالخارجة ومديري الجمعيات الزراعية بالخارجة، بحضور محمد فهيم يوسف، مدير شؤون التعاون الزراعي، والمهندس سمير حسين، مدير ادارة التعاون التعاون الزراعي بالخارجة، ومديري الجمعيات ورؤساء مجلس الإدارة لكل جمعية.

وقال، إنه تم مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين في صرف الأسمدة، ومناقشة برنامج خطة المرور على الجمعيات التعاونية الزراعية، والتشديد على تجهيز رصيد الاسمدة اليومى لكل جمعية زراعية وارسالة يوميا، ومناقشة كل مدير جمعية لمستوى الخدمة المقدم للفلاحين والمزارعين.

وأشار، إلى مناقشة رفع كفاءة الجمعيات التعاونية وحل المشاكل التي تعوق سير العمل بها من الناحية الفنية والمالية والإدارية، وتجهيز خطة العمل بالجمعيات خلال الموسم الشتوي.