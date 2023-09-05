الذهب يتراجع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 10 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .

سجل أقل سعر عيار ذهب حوالي 1457 جنيه للبيع و 1470 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لعيار 14.

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2185 جنيه للبيع و 2205 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1873 جنيه للبيع و 1890 جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.4 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.64 ألف جيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه لشراء.

من جانبه كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية, أنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.

وعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.