عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 10 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .
سجل أقل سعر عيار ذهب حوالي 1457 جنيه للبيع و 1470 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لعيار 14.

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

إقبال محلي ضعيف.. أسعار الذهب تتراجع عالميا 0.3% بسبب ارتفاع الدولار

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2185 جنيه للبيع و 2205 جنيه للشراء.
بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1873 جنيه للبيع و 1890 جنيه للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.4 ألف جنيه للشراء
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.64 ألف جيه للشراء
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه لشراء.
من جانبه كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية, أنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.
وعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم عر عيار 18 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

موضوعات متعلقة

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نكشف مؤشرات الدبلوم الصناعي 3 سنوات

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

أبو الغيط: التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ