الدين مش عيب.. برلماني: تم الحديث عن إصلاح الهيئات الاقتصادية بالحوار الوطني

تحدث أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.

وقال اكمل نجاتي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم الحديث عن إصلاح الهيئات الاقتصادية في الدولة في جلسات الحوار الوطني".

وأضاف اكمل نجاتي :" الدين مش عيب وكل دول العالم عندها ديون ومنهم الدول الكبيرة "، مضيفا:" من الضروري التعرف على أسباب الاستدانة ومن أهم الأسباب هي تواجد عجز في الموازنة ".

وتابع أكمل نجاتي :" الأصل في الهيئة الاقتصادية أن تكون نموذج اقتصادي خارج الموازنة يتحرك بمرونة ".

وتابع اكمل نجاتي :" يجب أن تعود الهيئات الاقتصادية للخط الصحيح كي تستطيع ان تسدد ديونها وتساعدنا في زيادة الإيرادات التي يعود جزء من الفائض الخاص بها للموازنة العامة ".