ضياء رشوان: المشاركون في الحوار الوطني أكدوا ضرورة إيجاد حل للمصانع المغلقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلستي اليوم في المحور الاقتصادي من الحوار الوطني خلصتا إلى بعض الأمور، مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر بأن القانون يسمح بالتسعير الجبري لبعض السلع.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور أحمد جلال قدم تصورا دقيقا وتفصيليا على المدى المتوسط والمدى القصير، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة ستناقش كل هذه الأمور للخروج بتوصيات محددة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "عدد كبير من المشاركين في جلسة التضخم تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج في السوق لحل غلاء الأسعار، وبالنسبة إلى اقتراحات مواجهة التضخم والغلاء إيجاد حل للمصانع المغلقة، وهو ما حدث أيضا في جلسة الصناعة".