ضياء رشوان: المشاركون في الحوار الوطني اتفقوا على ضرورة تقوية الأحزاب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ كل المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على أنه لا بد من تقوية الأحزاب، وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يقوم النظام السياسي في مصر على التعددية السياسية والحزبية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "ليس من الممكن تجاهل أهمية الأحزاب، وشهدت الجلسة السابقة قدرا من الشكوى من حال الأحزاب، حيث تحدثت قيادات حزبية كثيرة من أحزاب صغيرة ومتوسطة وكبيرة".

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "هناك إحساس بأن الأحزاب في وضع غير جيد، عدا ذلك، لم يتم الاتفاق على الواجب عمله، مثلا، كان هناك اختلاف حول تشكيل لجنة الأحزاب، حيث إن تشكيلها الحالي تشكيل قضائي كامل، وهناك من يرى أن اللجنة يجب أن تشكل من شخوص من الأحزاب المدني وأشخاص مستقلين وغيرهم".

وواصل: "وهناك جزء لا يُستهان به يدعم التشكيل الحالي للجنة الأحزاب، ولكن بشرط، أن تجد الدعم الفني، ويضاف إليها اختصاصات تتعلق بحوكمة الأحزاب وكيفية إدارتها من الداخل، حيث إن جزءً كبيرا من إدارة الأحزاب شأن عام وليس شأنا خاصا".