تحرك من بريطانيا بشأن تصنيف فاجنر ووضعها على لائحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن لندن بصدد حظر مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ووضعها على لائحة الإرهاب.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، من المقرر أن يتم حظر فاجنر، كمجموعة إرهابية من قبل حكومة المملكة المتحدة - مما يعني أنه سيكون من غير القانوني أن تكون عضوًا في المنظمة أو تدعمها.

وسيسمح مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان بتصنيف أصول فاجنر على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن فاجنر كانت “عنيفة ومدمرة... أداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين”، مؤكدة أن عملها في أوكرانيا وإفريقيا يشكل "تهديدًا للأمن العالمي".

وأضافت برافرمان: "أنشطة فاجنر المستمرة المزعزعة للاستقرار لا تؤدي إلا إلى خدمة الأهداف السياسية للكرملين"، مستطردة أنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة.

ولعبت فاجنر دورًا رئيسيًا في الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلًا عن العمل في بلدان في أفريقيا بما في ذلك سوريا وليبيا ومالي.