صحيفة عبرية: اتصالات سرية بين إسرائيل وإندونيسيا لتطبيع العلاقات بدعم أمريكي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن ما وصفتها باتصالات سرية بين إسرائيل وجهات في إندونيسيا بهدف التوصل إلى تطبيع علاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل من خلف الكواليس من أجل إقناع جاكرتا بهذا الأمر.

وقالت الصحيفة إنه لا توجد بين إندونيسيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية حاليا، لكنها أشرت إلى وجود قنوات اتصال مباشرة بين إسرائيل وجهات في إندونيسيا معنية بتسخين العلاقات.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن انتخابات رئيس الدولة ونائبه وانتخابات البرلمان التي ستجري بالبلاد في فبراير المقبل، ستكون حاسمة بشأن تطبيع علاقات مع إسرائيل.

ووفقا للصحيفة يوجد علاقات تجارية وسياحة و"تعاون أمني" بين الجانبين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه خلال الفترةالقادمة ستكون هناك خطوات إندونيسية لتسخين العلاقات مع إسرائيل، فيما يشكك مسؤولون إسرائيليون آخرون في ذلك ويعتقدون أن إندونيسيا ليست جاهزة لخطوات كهذه، بحسب الصحيفة.

وأشار المسؤولون المتشككون إلى أنه في الأشهر الأخيرة لم تسمح إندونيسيا بدخول رياضيين إسرائيليين إلى أراضيها، الأمر الذي تسبب بعدم استضافتها مباريات دولية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إندونيسيا تخشى من مظاهرات واحتجاجات، مشيرا إلى أنه تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية تضع مصاعب أمام دفع إندونيسيا خطوات تجاه إسرائيل.