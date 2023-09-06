نصائح لمكياج يدوم لفترة أطول

ثبات المكياج، حلم أي فتاة في أي من فصول السنة، ولكن في فصل الصيف تحديدا، وبسبب ارتفاع حرارة الجو، والتعرق المستمر؛ قد يكون الحفاظ على ثبات المكياج أمرا مستحيلا، إلا إذا اتبعتِ عدة خطوات.

وبحسب ما نشره موقع “هيلثي”؛ فإن وضع المكياج في فصل الصيف، له قواعد يجب اتباعها؛ حتى تحصلي على مكياج ثابت.

نصائح للحفاظ على المكياج لفترة أطول

استخدام قاعدة المكياج المناسبة: قبل وضع المكياج، يجب استخدم قاعدة المكياج (برايمر) التي تناسب نوع بشرتك، فتساعد القواعد على تحضير البشرة وتمهيد سطحها لتطبيق المكياج، وتساعد في تثبيته لفترة أطول.

استخدام منتجات مقاومة للماء: للحفاظ على المكياج ثابتًا ومنتظمًا، يجب استخدام منتجات مقاومة للماء بما في ذلك الماسكارا وأحمر الشفاه والآيلاينر. ستساعد المنتجات المقاومة للماء في تجنب تلطخ أو تلف المكياج بسبب العرق أو الرطوبة.

استخدام البودرة الثابتة: بعد وضع الأساس والبلاشر وأحمر الشفاه، يجب استخدم البودرة الثابتة لتثبيت المكياج وامتصاص الزيوت الزائدة. ضعي البودرة برفق باستخدام فرشاة كبيرة الحجم وتأكدي من توزيعها بالتساوي على الوجه.

استخدام ورق الأتمتة: إذا شعرت بأن وجهك يصبح لامعًا خلال فترة المقابلة، استخدمي ورق الأتمتة لامتصاص الزيوت الزائدة دون أن تؤثر على المكياج. قومي بالضغط بلطف على الأماكن اللامعة لامتصاص الزيوت وإعادة تجديد مظهر البشرة.

احملي مستحضرات التجميل الأساسية بك: قومي بحمل بعض المستحضرات الأساسية معك في حقيبتك؛ لإعادة لمس المكياج إذا لزم الأمر، قد تحتاجين إلى إعادة وضع البلاشر أو أحمر الشفاه أو إصلاح الآيلاينر أثناء فترة الانتظار قبل المقابلة.

تجنبي لمس وجهك بشكل مفرط: حاولي تجنب لمس وجهك بشكل مفرط خلال فترة المقابلة، فاللمس المتكرر للوجه؛ قد يؤدي إلى انتقال المكياج أو تلفه، لذا تجنبي لمس الوجه وامتنع عن حك العينين أو لمس الشفاه.

استخدام ستينغ سبراي: بعد وضع المكياج بالكامل، رشي “ستينغ سبراي” برفق على وجهك لتثبيت المكياج ومنعه من التلف، سيساعد في تثبيت المكياج ويجعله يدوم لفترة أطول.

تجنب لمس الوجه والتباعد عن الحرارة الزائدة: حاولي تجنب لمس وجهك بشكل متكرر خلال المقابلة وامتنعي عن لمس الشفاه أو التوقف عن لمس الوجه بيديك، كما يجب تجنب التعرض للحرارة الزائدة التي قد تؤدي إلى ذوبان المكياج أو تلطخه.

لا تنسي العناية بالمكياج مع العناية بنفسك: يهم الحفاظ على المكياج، ولكن لا تنسي أن تهتمي بنفسك أيضًا، تناولي وجبة خفيفة قبل المقابلة؛ لتجنب الشعور بالجوع والارتباك، احرصي على الحفاظ على الترطيب وشرب الماء بانتظام؛ للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

احتفظي بالمكياج بشكل منظم: بعد الانتهاء من المقابلة، قومي بتنظيف وترتيب مستحضرات التجميل الخاصة بك بشكل منتظم. حافظي على نظافة الفرش والأدوات وتخزين المنتجات في مكان مناسب وجاف.

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على المكياج طوال فترة المقابلة، تذكري أن الثقة بنفسك والابتسامة الصادقة؛ هما أهم عناصر لترك انطباع جيد في المقابلة.