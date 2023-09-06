عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لمكياج يدوم لفترة أطول

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على المكياج لفترة أطول

ثبات المكياج، حلم أي فتاة في أي من فصول السنة، ولكن في فصل الصيف تحديدا، وبسبب ارتفاع حرارة الجو، والتعرق المستمر؛ قد يكون الحفاظ على ثبات المكياج أمرا مستحيلا، إلا إذا اتبعتِ عدة خطوات.

وبحسب ما نشره موقع “هيلثي”؛ فإن وضع المكياج في فصل الصيف، له قواعد يجب اتباعها؛ حتى تحصلي على مكياج ثابت.

نهم الحرمان

التعليم تعلن رسوم امتحانات 2024 لطلاب المدارس الخاصة

نصائح للحفاظ على المكياج لفترة أطول

استخدام قاعدة المكياج المناسبة: قبل وضع المكياج، يجب استخدم قاعدة المكياج (برايمر) التي تناسب نوع بشرتك، فتساعد القواعد على تحضير البشرة وتمهيد سطحها لتطبيق المكياج، وتساعد في تثبيته لفترة أطول.

استخدام منتجات مقاومة للماء: للحفاظ على المكياج ثابتًا ومنتظمًا، يجب استخدام منتجات مقاومة للماء بما في ذلك الماسكارا وأحمر الشفاه والآيلاينر. ستساعد المنتجات المقاومة للماء في تجنب تلطخ أو تلف المكياج بسبب العرق أو الرطوبة.

استخدام البودرة الثابتة: بعد وضع الأساس والبلاشر وأحمر الشفاه، يجب استخدم البودرة الثابتة لتثبيت المكياج وامتصاص الزيوت الزائدة. ضعي البودرة برفق باستخدام فرشاة كبيرة الحجم وتأكدي من توزيعها بالتساوي على الوجه.

استخدام ورق الأتمتة: إذا شعرت بأن وجهك يصبح لامعًا خلال فترة المقابلة، استخدمي ورق الأتمتة لامتصاص الزيوت الزائدة دون أن تؤثر على المكياج. قومي بالضغط بلطف على الأماكن اللامعة لامتصاص الزيوت وإعادة تجديد مظهر البشرة.

احملي مستحضرات التجميل الأساسية بك: قومي بحمل بعض المستحضرات الأساسية معك في حقيبتك؛ لإعادة لمس المكياج إذا لزم الأمر، قد تحتاجين إلى إعادة وضع البلاشر أو أحمر الشفاه أو إصلاح الآيلاينر أثناء فترة الانتظار قبل المقابلة.

تجنبي لمس وجهك بشكل مفرط: حاولي تجنب لمس وجهك بشكل مفرط خلال فترة المقابلة، فاللمس المتكرر للوجه؛ قد يؤدي إلى انتقال المكياج أو تلفه، لذا تجنبي لمس الوجه وامتنع عن حك العينين أو لمس الشفاه.

استخدام ستينغ سبراي: بعد وضع المكياج بالكامل، رشي “ستينغ سبراي” برفق على وجهك لتثبيت المكياج ومنعه من التلف، سيساعد في تثبيت المكياج ويجعله يدوم لفترة أطول.

تجنب لمس الوجه والتباعد عن الحرارة الزائدة: حاولي تجنب لمس وجهك بشكل متكرر خلال المقابلة وامتنعي عن لمس الشفاه أو التوقف عن لمس الوجه بيديك، كما يجب تجنب التعرض للحرارة الزائدة التي قد تؤدي إلى ذوبان المكياج أو تلطخه.

لا تنسي العناية بالمكياج مع العناية بنفسك: يهم الحفاظ على المكياج، ولكن لا تنسي أن تهتمي بنفسك أيضًا، تناولي وجبة خفيفة قبل المقابلة؛ لتجنب الشعور بالجوع والارتباك، احرصي على الحفاظ على الترطيب وشرب الماء بانتظام؛ للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

احتفظي بالمكياج بشكل منظم: بعد الانتهاء من المقابلة، قومي بتنظيف وترتيب مستحضرات التجميل الخاصة بك بشكل منتظم. حافظي على نظافة الفرش والأدوات وتخزين المنتجات في مكان مناسب وجاف.

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على المكياج طوال فترة المقابلة، تذكري أن الثقة بنفسك والابتسامة الصادقة؛ هما أهم عناصر لترك انطباع جيد في المقابلة.

المكياج والتعرق وضع المكياج نصائح للحفاظ على المكياج لفترة أطول احمر الشفاه استخدم البودرة الثابتة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في خمس دقائق بس.. إزاي تعملي ميكب زي المحترفين بـ9 خطوات

حسام موافي يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة .. فيديو

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

شباب الجامعات يشاركون مصر الخير في تعبئة الشنط المدرسية قبل توزيعها

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ