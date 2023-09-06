التعليم تعلن رسوم امتحانات 2024 لطلاب المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني نسب تحصيل وأوجه صرف وتوزيع رسوم إجراء امتحانات النقل في المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حرصا على انتظام الدراسة والعام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة وبما يتفق مع التنظيم القانونى لهذه النوعية من المدارس ومن أجل حسن سير امتحانات النقل في المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، وخاصة بعد إرتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة ، بصورة تستوجب التدخل التنظيمي من الوزارة ، تقرر إجراء تعديلات بسيطة فى قيمة رسوم إجراء الامتحانات التى يتم تحصيلها من طلاب المدارس الخاصة والمنصوص عليها بالمادة 35 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014

حيث يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بتحصيل رسوم مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول وفق الفئات التالية :



80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية

و90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية

و100 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.