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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

نهم الحرمان

منال الشرقاوي
منال الشرقاوي

كانت البداية عند أطباء التغذية، فالجميع يعرف أن الكثير منهم يمنعون بعض الأطعمة أثناء الحمية الغذائية، وبطبعي كشخص مطيع، كنت أطبق الكلام كما يقول الكتاب، لكني لاحظت بعد كل حمية أنني، ودون أن أشعر، أصاب بنهم للأطعمة التي حُرمت منها.

تكرر الموضوع مراراً وتكراراً، وهنا كانت الوقفة التي دعتني للتفكير في هذا الموضوع، فوجدت أن الحرمان يؤدي بطبيعة الحال للنهم.

وسألت نفسي! ماذا عن الحرمان بمفهومه الواسع في الحياة؟ فوجدت أنني أدخل عالمًا غامضًا يختلف من شخص لآخر، فيمكن أن يكون الحرمان هو مجرد نقص في الحاجة المادية، أو يمكن أن يكون عميقًا جدًا حينما يتعلق بالاحتياجات العاطفية والروحية.

إن الحرمان هو الشعور القاتم الذي ينتابنا عندما نشعر بأن هناك شيئًا نحتاجه بشدة ولا نمتلكه.

إنها تلك الأشواق المستمرة والتي تبقى تسحر أفكارنا وترافقنا في كل لحظة من أوقات حياتنا. 

يمكن أن يكون الحرمان نتيجة لأسباب مختلفة، منها الظروف المادية، والعلاقات الإنسانية، وحتى الفرص التي فاتتنا، ومع ذلك، يمكن أن يكون الحرمان أيضًا من الأشياء الأخرى التي قد لا تكون ضرورية للبقاء على قيد الحياة، ولكنها تضيف قيمة ومعنى لحياتنا.

في الحقيقة أننا عندما نتعرض للحرمان من أي شيء نحبه ونشتاق إليه، نبدأ في تجربة مشاعر مختلفة مثل الحزن، والغضب، والإحباط، لأننا لا شعورياً قد نجد أنفسنا نرغب بشدة في ملء هذا الفراغ.

ولكن هل يمكن أن يكون الحرمان أيضًا شيئًا إيجابيًا؟ 

قد يبدو غريبًا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الحرمان دافعًا لتحفيزنا على النمو والتطور، فيمكن أن يجبرنا الحرمان على البحث عن حل جديد، فنكتشف بالصدفة قدرتنا الهائلة التي لم نكن نتخيلها من قبل، فالحرمان ليس نهاية العالم، بل بداية لرحلة جديدة من التطور، فنجد قوتنا وإصرارنا الحقيقيين، "في اللحظات الصعبة من الحرمان، نجد إلهامنا".

وكما بدأت رحلتي الفلسفية لتأمل الحرمان والتي كانت مع الطعام، دعوني أعود مرة أخرى للحديث عن هذا الموضوع، فعندما يتعرض الشخص لفترات طويلة من الحرمان من الطعام أو يعاني من الجوع المستمر، يمكن للجسم أن يتفاعل بشكل طبيعي من خلال تنشيط آليات البقاء على قيد الحياة، وعندما يبدأ في تلبية احتياجاته الغذائية بشكل مفرط بعد فترة طويلة من الحرمان، قد يشعر بالنهم الشديد ويأكل بكميات كبيرة من الطعام بسرعة، وهذا النهم الشديد يعرف عادة باسم "اضطراب تناول الطعام النهمي" أو "النهم المضطرب".

وكذلك الحرمان من العطف والحب والحنان يمكن أن يؤدي إلى النهم العاطفي، فعندما يشعر الإنسان بأنه لا يتلقى الاهتمام والمشاعر الإيجابية من الآخرين بشكل كافٍ، يمكن أن ينتج عن ذلك نوع من النهم العاطفي، والذي يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة، منها التشبث الزائد بالعلاقات السلبية، أو البحث المتكرر عن التأكيد والاعتراف من الآخرين، أو الانخراط في علاقات غير صحية بهدف الحصول على العطف والاهتمام. 

لذا، يتوجب علينا إدراك أهمية بناء علاقات صحية ومتوازنة مع الآخرين، فذلك يمكن أن يساعد في تجنب الوقوع في فخ النهم العاطفي.

في النهاية، يظهر لنا الحرمان ككيفية معقدة ومتعددة الأوجه تؤثر على حياتنا بشكل عميق، فيمكن أن يكون الحرمان تحديًا يدعونا للتفكير والنمو، ولكنه أيضًا يمكن أن يكون ضغطا نفسيا يجب علينا التعامل معه بعناية، فلنكن حذرين من أن نسمح للحرمان بالسيطرة على حياتنا، وبدلاً من ذلك، دعونا نستفيد منه كفرصة للتطور والنمو، فنحن أقوى مما نتصور، والحياة دائمًا مليئة بالفرص للتغلب على التحديات.

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