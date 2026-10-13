إندونيسيا تدعو اليونسكو إلى حماية التراث الثقافي في ظل مخاطر الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ

دعت إندونيسيا، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى تعزيز دورها في حماية التراث الثقافي العالمي في مواجهة التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتهديدات المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ.

وحذر نائب المندوب الدائم لإندونيسيا لدى اليونسكو آي. جي. إيه. كيه. ساتريا ويباوا - في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ220 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس - من أنه يجب عدم السماح للذكاء الاصطناعي بتقويض الهويات الثقافية المحلية، في حين أن التكنولوجيا الرقمية توفر أدوات غير مسبوقة للحفظ.

وقال ساتريا، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء بحسب ما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، "يجب أن يظل الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة، بدلاً من إعادة تعريف الهوية الثقافية دون مشاركة المجتمعات التي تنتمي إليها تلك الثقافة"، مؤكدا أن التطور السريع للمنصات الرقمية قد أحدث تغييراً جذرياً في كيفية إنتاج التراث وحفظه ومشاركته.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات ملحة تتعلق بالأصالة والملكية الفكرية وحقوق المبدعين والتنوع الثقافي، مما يتطلب حلولاً دولية سريعة ومشتركة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، سلط الوفد الإندونيسي الضوء على الإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي عندما يقترن بنهج يركز على الإنسان، مستشهداً بالتجارب المتحفية التفاعلية التي تشرك الأجيال الشابة مع الحفاظ على التكامل التاريخي.

وعلى وجه الخصوص، دعت إندونيسيا إلى تبني نموذج "المتحف الحي"، الذي يتم فيه الحفاظ على التراث من خلال التقاليد المحلية التي تُمارس بشكل فعّال بدلاً من المعروضات الثابتة.

وحث الدبلوماسي الإندونيسي، اليونسكو على مساعدة الدول النامية في وضع سياسات قادرة على التكيف مع تغير المناخ وتضع المجتمعات المحلية في صميم استراتيجيات الدفاع عن الثقافة.