قيد ثنائي حراسة مرمى الزمالك الشباب في القائمة الإفريقية للفريق الأول

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أنه تم قيد الثنائي معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، حارسي مرمى فريق 2003، بالقائمة الإفريقية للأبيض خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن القائمة تضم 4 حراس، هم محمد صبحي ومحمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء؛ في ظل عدم تعاقد النادي مع حراس جدد بسبب أزمة المنع من القيد.

وكان الزمالك قرر رحيل السيد عطية ومحمد نديم ثنائي حراسة الفريق مواليد 2001 في الفترة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن فتح باب تلقي الطلبات لليوم الثالث علي التوالي .

وتقدم ـمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتقدم اول أمس كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة من صباح يوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.