نادي طرابزون سبور التركي يعلن عودة تريزيجيه من الإصابة

اعلن نادي طرابزون سبور التركي عن عودة لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه من الاصابه التي كان قد تعرض لها في اغسطس الماضي وهي كسر في أحد اضلاع منطقه الصدر.





ونشر النادي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام:"صور للاعب وقد انتظم تريزيجيه في تدريبات اليوم بشكل عادي".





وينطلق معسكر منتخب مصر، في التوقف الدولي المقرر له الفترة من 4 ل12 سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر، إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوتديفوار يناير 2024.

كما يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام تونس يوم 12 ستمبر على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية، بعدما حصد 12 نقطة من 4 انتصارات، على حساب غينيا (مرتين) ومالاوي (مرتين)، فيما خسر من إثيوبيا.