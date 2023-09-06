وضع إنساني صعب يعيشه السودانيون.. ومناشدات أممية لدعم النازحين

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا لرصد الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب السوداني منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

وأوضح التقرير أن هناك مخاوف من عدم قدرة المنظمات الدولة على مساعدة النازحين واللاجئين .

وتابع التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن قلقها بسبب تأخير التمويل اللازم لتغطية احتياجات مليون لاجئ أضطروا للفرار من السودان.

ولفت التقرير إلى ان مفوضية الامم المتحدة أطلقت نداء للمجتمع الدولي لتوفير الموارد المالية لحماية اللاجئين السودانيين.

وتابع التقرير أن المناشدات الأممية جاءت بالتضامن مع 64 منظمة إنسانية لجمع مليار دولار من أجل مساعدة وحماية أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوداني.

