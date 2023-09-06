نادِ مغربي يسعى لضم نجم الأهلي السابق

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أولمبيك آسفي المغربي في التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق.



وكان بواليا قد رحل عن صفوف النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.



ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي فإن إدارة فريق أولمبيك أسفي وضعت الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق على رأس اهتماماتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضاف مسؤولي النادي عبروا عن رغبتهم في التعاقد مع المهاجم الكونغولي بواليا بعد تراجع الوداد عن ضمه قبل أيام.



نادِ مغربي يسعى لضم مهاجم الأهلي السابق



وواصل أن بواليا يواجه صعوبة في الحصول على تأشيرة للعودة للمغرب، بعدما غادر مطار محمد الخامس يوم 28 من شهر أغسطس الماضي بعد فشل انتقاله للوداد.



واختتم أن وكيل اللاعب الكونغولي جهودا كبيرة من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المغربية، لإكمال المفاوضات مع أولمبيك أسفي.