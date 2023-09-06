الأمم المتحدة تعلق على استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأوكرانيا

علقت الأمم المتحدة على إعلان الولايات المتخدة الأمريكية نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، معربة عن قلقها بشأن هذا الأمر.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد واشنطن كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "إن قلقنا بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم كان ثابتًا ومستمرًا حتى يومنا هذا".

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، وأضاف البيت الأبيض أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلين ودبابات أبرامز.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 175 مليون دولار.

وقال البنتاجون في بيان إن القذائف عيار 120 ملم مخصصة للدبابات الأمريكية إم1 أبرامز، في إشارة إلى الدبابات التي وعدت بها واشنطن كييف.