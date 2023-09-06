عاجل
أول تعليق سوداني علي قرار أمريكا بفرض عقوبات علي مليشيات الدعم السريع النشرة الدينية| مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير.. وملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر يعدد فوائد الأمن العلمي على الأوطان ملك الفئة المتوسطة.. مبيعات تفوق التوقعات لهاتف ريلمي Realme Narzo N53 جامعة حلوان : نعمل على تطوير قطاع المستشفيات .. وقنديل : خطة لإنشاء مجمع طبي يخدم 4 ملايين مواطن زاهي حواس: أريد مليون توقيع علي حملتي الوطنية لاسترجاع حجر رشيد ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلق على استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأوكرانيا

قذائف اليورانيوم
قذائف اليورانيوم المنضب

علقت الأمم المتحدة على إعلان الولايات المتخدة الأمريكية نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، معربة عن قلقها بشأن هذا الأمر.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد واشنطن كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "إن قلقنا بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم كان ثابتًا ومستمرًا حتى يومنا هذا".

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، وأضاف البيت الأبيض أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلين ودبابات أبرامز.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 175 مليون دولار.

وقال البنتاجون في بيان إن القذائف عيار 120 ملم مخصصة للدبابات الأمريكية إم1 أبرامز، في إشارة إلى الدبابات التي وعدت بها واشنطن كييف.

الأمم المتحدة الولايات المتخدة الأمريكية نقل قذائف اليورانيوم المنضب قذائف اليورانيوم المنضب اليورانيوم المنضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فلوسك هترجعلك تاني.. تعرف على مزايا بطاقة ائتمان بنك مصر بخاصية "كاش باك"

بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ