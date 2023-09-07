قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد تماسكها القتالي في منطقة خاركيف، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيارها الوشيك.

وأضاف ريتر: "أعتقد أن الانهيار أصبح وشيكاً بالفعل.. في الشمال وفي منطقة كوبيانسك، بدأنا نرى تصدعات في التماسك العسكري الأوكراني".

وأشار إلى أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية، وأن تدمير الوحدات المدربة في الغرب والقوات الأوكرانية المعبأة حديثًا سيؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني.

وقال ريتر: "بمجرد وضع حد للهجوم المضاد الحالي بالمعنى الأسوأ للكلمة، مثل انهيار الجيش الأوكراني… ومقتل كل وحدات النخبة هذه، أعتقد أننا سنرى الروس يبدأون في ممارسة الضغط والمضي قدمًا”.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي قادر على السيطرة على أوديسا وخاركيف إذا لزم الأمر.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال ريتر: "لقد خسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم من خلال تصرفاتها في عام 2014. وبسبب اختيارها في عام 2022، خسرت دونباس وزابوريجيا وخيرسون. وإذا استمرت كييف في إطالة أمد هذا الصراع حتى تصبح غير قادرة جسديًا على الدفاع عن نفسها، فإنها تخاطر بخسارة المزيد… بما في ذلك أوديسا وخاركيف”.

وأشار ريتر إلى أن أوكرانيا وشركائها الغربيين لم يدركوا بعد أن القيادة الروسية ليست في مزاج للمفاوضات من أجل المفاوضات.