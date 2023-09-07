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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم توتر العلاقات..ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة بين الصين والهند

صدى البلد

قالت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية، اليوم الخميس، إن حجم التجارة بين الصين والهند بلغ 619.69 مليار يوان (84.49 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بزيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

وأكدت “جلوبال تايمز”، أن ذلك يعكس التبعية الاقتصادية بين البلدين.

ويعتقد بعض الخبراء أن التجارة بين الصين والهند ستتجاوز 100 مليار دولار للعام الثالث على التوالي في عام 2023.

ويأتي ذلك في وقت ازدادت فيه التوترات بين بكين ونيودلهي، خاصة بعد إعلان الصين، عن خريطتها القياسية بشأن بحر الصين الجنوبي وأحقيتها في بعض الجزر، وهو الأمر الذي رفضته وأدانته الهند بشدة.

ورفض الرئيس الصيني شي جين بينج، حضور قمة العشرين المقرر عقدها هذا الشهر في نيودلهي، وسيرسل رئيس الوزراء لي كه تشانج بدلا منه. 

وفي أعقاب ذلك، قالت بعض التقارير الأمريكية، إن اعتذار شي جاء  بسبب توتر العلاقات بين الصين والهند، نتيجة لبعض التوترات علي الحدود بين البلدين.

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