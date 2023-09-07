زد 2007 يهزم غزل المحلة برباعية نظيفة

فاز فريق ناشئين نادي زد لكرة القدم مواليد 2007 علي فريق نادي غزل المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري الجمهورية، والتي أقيمت علي ملعب نادي زد تحت قيادة جيدو هوفمان.



واحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من :

سيف ابو القاسم هدف.

عمر وليد هدف .

محمد عوض هدف .

ياسين خالد هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي متابعة المباراة والوقوف علي مستوي أداء اللاعبين وقام بالتوجه الي الملعب عقب فوز فريقه وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد بمباراة اليوم .



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇

المدير الفنى/ جيدو هوفمان

مدرب عام/ طه فؤاد طه

مدرب/ إسلام محمد عبد العزيز

مدرب حراس/ خالد سامي

اخصائي د/ محمد حسام الدين

إداري/ عمرو كرم

مدرب أحمال/ مصطفى محمد

محلل فني/ إيهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ حسن عمران