عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بغدودة فكرة.. هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة في دبي

سيف شكري
سيف شكري

هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر  الفراعنة الذي أقيم في قيرغيوستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة

وجاء هروب سيف شكري في مطار دبي حلال الترانزيت للعودة للقاهرة ليفقد أثر اللاعب هناك دون الاستدلال علي مكانة حتي الان

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من خروب اللاعبين كان اخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب علي مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب .

وكان لاعبو منتخب المصارعة اشتكو من عدم وجود مصروف للجيب خلال معسكر الاعداد الدولي بدولة المجر استعداد لبطولة العالم الشهر المقبل

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الازمة الخاصة باللاعبين موجها بمتابعة احتياجات اللاعبين بشكل دوري 
 

سيف شكري منتخب مصر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة | اِعرف الشروط

الكويت.. أمن الدولة يعتدي على مواطن وإجراء عاجل من وزير الداخلية

50 عاما على حرب أكتوبر.. سمير فرج يتحدث عن الأمن القومي العربي بالصحفيين

بريطانيا تشهد أكثر يوم حرارة هذا العام

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ