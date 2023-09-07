بغدودة فكرة.. هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة في دبي

هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قيرغيوستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة

وجاء هروب سيف شكري في مطار دبي حلال الترانزيت للعودة للقاهرة ليفقد أثر اللاعب هناك دون الاستدلال علي مكانة حتي الان

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من خروب اللاعبين كان اخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب علي مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب .

وكان لاعبو منتخب المصارعة اشتكو من عدم وجود مصروف للجيب خلال معسكر الاعداد الدولي بدولة المجر استعداد لبطولة العالم الشهر المقبل

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الازمة الخاصة باللاعبين موجها بمتابعة احتياجات اللاعبين بشكل دوري

