عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مصر تواجه أثيوبيا في ختام تصفيات أمم أفريقيا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي روي فتيوريا مساء اليوم الجمعة مع منتخب إثيوبيا في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

 

ويدخل المنتخب تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقاء اليوم، بعد أن ضمن التأهل إلى أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، قبل غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويسعى الفراعنة، لرد الاعتبار أمام المنتخب الضيف لكونه المنافس الوحيد الذي تمكن من الفوز على منتخبنا بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من عمر التصفيات وقت تولي إيهاب جلال القيادة الفنية، كما يسعى فيتوريا للوقوف على مستويات بعض العناصر قبل حسم مصيرهم في المعسكرات المقبلة.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 12 نقطة في حين يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني وضمن التأهل سويًا بتواجد الفراعنة في المقدمة في حين يتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع مالاوي وخرجا من الحسابات.

أفريقية أس الأمم الإفريقية اثيوبيا الأفريقية البرتغالي روي فيتوريا الأمم الأفريقية إفريقيا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المركز الثاني المقبلة المنتخب المصري برتغالي روي فيتوريا إيهاب جلال أمم إفريقي أمم أفريقيا تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تصفيات أمم إفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2024 كأس الأمم الافريقية لبرتغالي روي فيتوريا لأمم الإفريقية لكأس الأمم الأفريقية منتخب مصر لكرة القدم منتخب إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الكليات والمعاهد المتاحة

أزمات في الأهلي حاليا.. غرامة الكاف .. صدمة المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع دولي

الجارديان تتهم إثيوبيا بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في أمهرة| التفاصيل

نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ