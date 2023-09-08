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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي: قبول عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين

صدى البلد

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق، إن الكتلة تريد من مجموعة العشرين بعث رسالة قوية للعالم بشأن تغير المناخ والحد من الفقر.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه يجب على روسيا وقف حربها على أوكرانيا والتكتل سيواصل دعم كييف.

وأضاف ميشيل أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان زعماء مجموعة العشرين سيتوصلون إلى توافق في الآراء بشأن إعلان في نهاية قمة نهاية الأسبوع في نيودلهي.

وقال ميشيل متحدثا في العاصمة الهندية إن الاتحاد الأوروبي يريد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التركيز على التحديات العالمية التي تواجه أمن الغذاء والطاقة.

ومن بين القضايا التي من المتوقع أن تطرح في محادثات مجموعة العشرين الحصار الذي تفرضه روسيا على مرور شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، مما يؤثر على الأمن الغذائي في العديد من الدول.

أفاد رئيس المجلس الأوروبي بأن التكتل حقق نقلة نوعية في تخفيف اعتماد دوله على الطاقة الروسية.

وقال إن ميشيل لا يتوقع أن تحل القمة جميع المشاكل العالمية "الكبرى"، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد من الكتلة تسريع الجهود بشأن أهداف التنمية المستدامة، وإرسال رسالة بشأن قضايا المناخ والحد من الفقر.

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