نواب البرلمان في عيد الفلاح| القطاع الزراعي له أولوية لدى القيادة السياسية.. والسيسي يتخذ خطوات جادة لرعاية المزارعين

نواب يحتفلون بعيد الفلاح الـ 71

برلماني: السيسي أول رئيس يتخذ خطوات جادة تجاه الفلاح المصري

برلماني: القطاع الزراعي له أهمية وأولوية لدى القيادة السياسية

تحتفل مصر، غدا السبت، بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.

ويُعد عيد الفلاح مناسبة سنوية لتقدير الدور المهم الذي يلعبه الفلاح المصري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الزراعة كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

ويعود الفضل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى تخصيص يوم لعيد الفلاح وهو يوم 9 سبتمبر، حيث جاء يوم الاحتفال بعيد الفلاح لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديوي توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".

وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء البرلمان دعمهم للفلاح المصرى، منوهين ان الدوله أولته اهتمام غير مسبوق وقدمت العديد من المشروعات لدعم المزارعين، لافتين النظر إلى أن القطاع الزراعي أصبح له أهمية وأولوية لدى القيادة السياسية، لذلك رأينا مشاريع دعمتهم خلال الفترة الأخيرة لم تحدث من قبل.

وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب أن البرلمان الحالي شهد طفرة فى إصدار التشريعات اللازمة للفلاح، بعد حصر حصر مشاكله وحلها، منوها في هذا الصدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول رئيس يتخذ خطوات جادة تجاه الفلاح المصرى، حيث اتخذ عدة قرارات تصب فى صالحه.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أنه في ظل الاحتفال بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر الموافق غدا السبت، يجب أن نذكر حجم الإنجازات التي شهدها هذا القطاع من دعم واهتمام لم يراها من قبل.

ولفت عضو مجلس النواب النظر إلى مبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري بشكل كامل، موضحا أنها المبادرة الأعظم لما حققته من نتائج ملموسة شهدتها الأسر في الريق المصري، بعد تهميش دام لسنوات متعددة.

وأشار عضو البرلمان النظر إلى أن الفلاح المصرى هو سبب كبير فى عملية النهوض باقتصاد الدولة، ومن هنا كان الرئيس السيسى حريص دائما على الاهتمام بقضايا الفلاحين، مؤكدا دور البرلمان الكبير فى سن التشريعات اللازمة للفلاح المصرى.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن عيد الفلاح هو عيد قومي لمصر، والجميع يدرك أهميته نظرا لدور الفلاح الكبير في دعم اقتصاد الدولة، منوها أن القيادة السياسية أدركت مبكرا ضرورة الاهتمام به لذلك نرى أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام مختلف عن سابقيه.

وقال البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الاحتفال بعيد الفلاح جاء لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديوي توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".

واكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة قدمت العديد من المشروعات لدعم المزارعين، لافتا النظر إلى أن القطاع الزراعي أصبح له أهمية وأولوية لدى القيادة السياسية، لذلك رأينا مشاريع دعمتهم خلال الفترة الأخيرة لم تحدث من قبل.

ونوه البلشي أنه من ضمن المشاريع الذي أقامتها الدولة هي مشروع تبطين الترع والذى أدى إلى زيادة مساحة الطرق والأراضي الزراعية ، وايضا المشروع القومى لتخزين الغلال والذى أدى إلى تقليل الفاقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال من أهم الهدايا، بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحي للقرى، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي للفلاح.