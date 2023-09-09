توفي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد تعرضه لصدمة كهربائية أثناء إجازته في بلاكبول.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” تم العثور على الصبي فاقدًا للوعي في الساعة 10.40 مساءً يوم الأحد، لا يزال في حالة حرجة في المستشفى بعد ثلاثة أيام.

وجاءت الحادثة المروعة التي تعرض لها الصبي، في منطقة الاستقبال في فندق تيفاني الذي أغلق منذ ذلك الحين في بلدة لانكشاير الساحلية الشهيرة.

حادث مروع لصبي توفى صعقاً بالهكرباء داخل فندق بريطاني شهير

فيما تم استدعاؤه إلى الفندق وتشير إصاباته إلى وجود "جهد عالي" من الكهرباء. وقال متحدث باسم الفندق لـ LancsLive إنه أغلق أبوابه طوعًا وأنه يتعاون مع تحقيقات الشرطة والمجلس.

وأكدت شرطة لانكشاير المأساة هذا الصباح، وجاء في بيانها: "توفي صبي للأسف في أعقاب حادث وقع في أحد فنادق بلاكبول.

واوضحت الشرطة انه تم تم استدعائهم إلى بروميناد، بلاكبول، الساعة 10.39 مساءً يوم الأحد بعج ابلغم بالعثور على صبي يبلغ من العمر فاقداً للوعي داخل أحد الفنادق.