مبقاش 24 .. لماذا تزيد ساعات اليوم إلى 25 | فيديو جراف

ظاهرة غريبة علي وشك الحدوث سيشهد كوكب الأرض خلال سنوات زيادة في ساعات اليوم الطبيعية، لتصبح 25 ساعة بدلًا من 24 ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى ابتعاد القمر عن الأرض تدريجيًا، إذ يتحرك القمر مبتعدًا عن الأرض بمعدل حوالي 3.8 سم سنويًا، بالرغم من بطء هذا المعدل إلا أنه يكفي ليصبح له تأثير ملحوظ.

وفقًا للجمعية الفلكية بجدة ومع تحرك القمر بعيدًا تضعف جاذبيته علي الأرض مما يؤدي الي تباطؤ دوران الأرض يبلغ طول اليوم الحالي 24 ساعة لكنه كان يبلغ حوالي 16 ساعة عندما كان القمر اقرب بكثير إلى الأرض.

إذا استمر القمر في الابتعاد عن الأرض فإن طول اليوم سوف يستمر في الزيادة، وتشير التقديرات إلى أن طول اليوم سيكون 25 ساعة في حوالي 200 مليون سنة وهذا ما يحدث في المستقبل البعيد جدًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول زيادة عدد ساعات اليوم من خلال الفيديوجراف التالي.