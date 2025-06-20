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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هعمل فرح | لقاء سويدان تعلن عن جديد في حياتها العاطفية ..خاص

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards


كشفت الفنانة لقاء سويدان في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " الحمد لله مبسوطة ، انا مرتبطة براجل محترم.


و أضافت لقاء سويدان " مش هعمل فرح علشان  بتكسف ، مش بعرف اعمل افراح غير في الافلام و المسلسلات في التمثيل بس.


و تابعت لقاء سويدان" الأمومة أهم شئ بالنسبة لي و بنتي صاحبتي جدا و احلي حد في حياتي.

و اختتمت  لقاء " بجسد شخصية  وداد  زوجه الفنان رياض الخولي  في مسلسل حرب الجبالي و التي تكن لعائلة أحمد رزق كراهية شديدة أيضاً بينها و سوسن بدر عداوه كبيرة ، وهي الشخصية عقربة و شريرة ومبسوطة اني بجسد شخصيات بعيدة عني و عن شخصيتي الحقيقية."

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة لقاء سويدان الإعلامية أوركيد سامي

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