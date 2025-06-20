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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة .. صور

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2025/2026.

الاختبارات الأولية لتحديد المستوى 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ لجان ميدانية بمقر عدد من المحافظات بمتابعة نواب المحافظين لعقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية للمرشحين، وذلك في إطار حرص الوزارة علي تطبيق معايير الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين ، مشيرة إلى هذه الخطوة تأتي في ضوء تحديث شامل في منظومة التدريب بمركز سقارة ، حيث تم إدراج 19 برنامجًا يتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى، بما يعزز من دقة التوجيه التدريبي ويرفع من جودة المخرجات البشرية والفنية .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاختبارات تضمنت عددًا من البرامج القيادية والنوعية، منها: ( إعداد سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ، إعداد رؤساء مراكز ومدن وأحياء، رؤساء إدارات مركزية ومديرين عموم، إعداد خبراء واستشاريي تدريب ، تأهيل القيادات النسائية للعمل الميداني).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الاختبارات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء صفوف قيادية جديدة مؤهلة علميًا ومهاريًا، قادرة على تلبية متطلبات العمل الحكومي الميداني وتقديم خدمات عالية الكفاءة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والمشرف العام على مركز سقارة،  أن مركز سقارة يعمل وفقًا لاستراتيجية مؤسسية ترتكز على الانتقاء العلمي للكفاءات، وتقديم برامج تدريبية قائمة على المنهج العملي والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أعلى مردود تدريبي على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى لضمان مواءمة البرامج لاحتياجات كل متدرب بدقة.

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