طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025 .. خطوات وأوراق ورسوم بالتفصيل

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن كيفية تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025، خاصة بعد التعديلات التي شهدها قانون التسجيل العقاري في مصر، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير توثيق الملكية العقارية بما يضمن الحقوق القانونية للأفراد ويمنع النزاعات المستقبلية.

ونستعرض خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري، والمستندات المطلوبة، وقيمة الرسوم، والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وفقا لأحدث تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

تبدأ عملية التسجيل بالتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابعة لموقع العقار، ثم اتباع الخطوات التالية:



تقديم طلب التسجيل باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض.

إرفاق المستندات القانونية المطلوبة.

سداد الرسوم المقررة وفقا للمساحة والموقع الجغرافي.

الحصول على إيصال رسمي يحمل رقم وارد يمكن من خلاله تتبع حالة الطلب.

وبعد تقديم الطلب، ترسل رسالة نصية خلال 24 ساعة إلى الهاتف المسجل تتضمن إحدى الحالات التالية:



قيد الطلب في دفاتر الأسبقيات، إذا كانت الأوراق مستوفاة.

رفض القيد حال وجود نقص في المستندات.

تأجيل البت إذا وجد طلب آخر خاص بنفس العقار قيد الدراسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة

ينبغي على المواطن تجهيز الأوراق الآتية قبل التوجه للمأمورية:

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أطراف التعاقد.

عقد ملكية (نهائي أو ابتدائي) يثبت العلاقة بالعقار.

بيان مساحي حديث من مكتب المساحة المختص أو هيئة المساحة المصرية.

رخصة البناء الخاصة بالعقار محل التسجيل.

ما يثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب (توكيل أو تفويض رسمي).

نموذج طلب التسجيل مستوفي البيانات.

رسوم تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فإن رسوم تسجيل الشقة لا تتجاوز 500 جنيه كحد أقصى، وتضاف إليها مصروفات أخرى مثل النشر والانتقال.

ويراعى أن الرسوم قد تختلف بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، لذلك ينصح بمراجعة مأمورية الشهر العقاري المختصة للتأكد من الرسوم النهائية قبل بدء الإجراءات.

مدة التسجيل في الشهر العقاري

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد مدة أقصاها 37 يوما لإنهاء إجراءات التسجيل، على أن تكون الأوراق مكتملة ولا توجد اعتراضات أو ملاحظات من أي طرف.

وفي نهاية المدة، يمكن للمتقدم استلام المحرر المشهر رسميا من مأمورية الشهر العقاري.

الحالات التي يسمح فيها بالتسجيل

يسمح القانون بتسجيل العقار في الحالات التالية:

وجود عقد نهائي موثق.

وجود عقد عرفي مع إثبات الحيازة الهادئة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحسن نية.

الحيازة بوضع اليد لمدة لا تقل عن 15 عاما مع توفر حسن النية.

نماذج الشهر العقاري المتاحة

تختلف النماذج المستخدمة حسب نوع المعاملة العقارية، ومن أبرزها:

شهر حكم نهائي (صلحا أو بناء على طلبات).

شهر حق إرث.

تحقيق واقعة مادية.

قيد حق عيني تبعي.

شهر عريضة دعوى.

شهر إنهاء وقف.

التصرف بموجب محرر مشهر.

نصائح قبل التوجه لتسجيل الشقة

ينصح خبراء التسجيل العقاري بمراجعة المستندات المطلوبة بدقة والتأكد من تناسبها مع النموذج المستخدم، مع ضرورة استخراج البيان المساحي الرقمي مسبقا لتجنب تأخير المعاملة أو رفض الطلب.

تسجيل الشقة يحفظ حقوقك القانونية

إن تسجيل العقارات في الشهر العقاري يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية الملكية وتسهيل البيع أو التأجير مستقبلا، ويجنب المالك الدخول في أي منازعات محتملة على العقار. لذا، فإن الالتزام بالإجراءات والتأكد من استيفاء الأوراق يمثلان ضمانة أساسية لنجاح عملية التسجيل.