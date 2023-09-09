دليل على قوة العلاقات.. السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي بالهند

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالهند

والتقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، وشهد اللقاء تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

وأعرب الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي عن ارتياحهما إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكدا حرصهم على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة.