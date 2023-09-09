المغرب يعلن حصيلة جديدة لضحايا زلزال مراكش المدمر

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

كان مسؤول مغربي ذكر في وقت سابق أن معظم الوفيات حدثت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، كما أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال أطلس شعروا بالهزة أيضا.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.