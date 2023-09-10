بايدن يغادر إلى فيتنام بعد اختتامه لقمة مجموعة العشرين

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى الهند بعدما حضر جلسة قمة مجموعة العشرين، حاضرا اليوم الأول للقمة والبيان الختامي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وغادر الرئيس الأمريكي، دلهي متوجهاً إلى فيتنام.

وحضر بايدن، مع آخرين حفل عشاء استضافه الرئيس الهندي دروبادي مورمو في 9 سبتمبر.

أعلن رئيس الوزراء مودي يوم السبت أن قادة دول مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي.



يعد هذا الإعلان مهمًا لأن المداولات حول إعلان دلهي خيم عليها المواقف المختلفة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.