دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتوجه رسالة له عبر إنستجرام.. صور

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت دنيا سمير غانم عدة صور لهما، وعلقت:"كل سنة وانت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي أد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دايما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي اد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي. ربنا يخليك لينا".

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهوالعمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالدالصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.