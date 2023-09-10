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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الدولة حريصة على تلبية احتياجات أبنائها فى الخارج ودورهم الوطنى ملموس

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم فى ربطهم بوطنهم الأم، وذلك من خلال عدد من المبادرات والتشريعات والقرارات والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية التى تؤكد أن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ويحملون على عاتقهم مسؤولية النهوض بالوطن.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نفذت عددا من المبادرات بتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، متابعا:" المصريين فى الخارج يعيشون أزهى العصور في ظل الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية".

وأشاد النائب عمرو هندي، بجهود المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، متابعا:" المصريون فى الخارج مصدر قوة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت تحويلاتهم كثيرا فى السنوات الأخيرة، ورغبتهم في الاستثمار بمصر زادت، وهذا يعكس حثهم الوطنى وحرصهم على دعم الاقتصاد القومى، فى الوقت الذى تقدمه الدولة لهم من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات وتوسع دائرة التواصل معهم لحل المشكلات".

وتابع عضو مجلس النواب:" الدولة تحتضن أبنائها المصريين العاملين والمقيمين في الخارج، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتقديم كل أوجه الدعم لهم وحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتخذها الدولة للتيسير على المصريين بالخارج ومن المتوقع أن نشهد مزيد من الاستثمارات للعاملين فى الخارج فى وطنهم".

المصريين بالخارج مجلس النواب عمرو هندي النائب عمرو هندي تسوية الموقف التجنيدي

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