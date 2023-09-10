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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض اللحوم والدواجن .. تعرف على أسعار السلع خلال شهر أغسطس

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل 184.0 نقطة لشهر أغسطس 2023،  مرتفعا  بـ  1.6% عن شهر يوليو 2023.

وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.

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أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

وفقا لبيان التضخم الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 4.0%، وزادت الخضروات بنسبة (22.4%)، وارتفعت السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%).

كما صعد سعر البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، وارتفع سعر الدخان بنسبة 5.4%، سعر الاقمشة بنسبة 1.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.2%، الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، سعر المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 1.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 2.4%.

فيما انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة  1.4- %، واللحوم والدواجن بنسبة  3.2- %.

التضخم سعار المستهلكين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اسعار الاسماك الدواجن اللحوم معدل التضخم

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