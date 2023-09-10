انخفاض اللحوم والدواجن .. تعرف على أسعار السلع خلال شهر أغسطس

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 07:40 م 9/10/2023 7:40:28 PM

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل 184.0 نقطة لشهر أغسطس 2023، مرتفعا بـ 1.6% عن شهر يوليو 2023.

وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.

وفقا لبيان التضخم الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 4.0%، وزادت الخضروات بنسبة (22.4%)، وارتفعت السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%).

كما صعد سعر البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، وارتفع سعر الدخان بنسبة 5.4%، سعر الاقمشة بنسبة 1.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.2%، الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، سعر المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 1.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 2.4%.

فيما انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4- %، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2- %.