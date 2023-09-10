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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1240 صاروخا مضادا للدبابات.. تايوان تستعد لاستلام صفقة أسلحة من أمريكا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم، إن القوات المسلحة التايوانية تخطط لاستلام 1240 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز Tou 2B، و200 صاروخ موجه مضاد للدبابات من الولايات المتحدة في عام 2024.

بالإضافة إلي ذلك، فإنه جاري العمل في الوقت الحالي علي تسليم 11 مركبة Haymars MLRS وجهازي محاكاة من الولايات المتحدة إلى تايوان في النصف الثاني من عام 2024، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن في وقت سابق، تسليم صفقة من المساعدات العسكرية بصورة مباشرة إلى تايوان.

وتعتزم تايوان أيضا، إرسال 30 شخصا إلى أمريكا في فبراير المقبل للتدريب على صيانة واستخدام طائرات الهيمارس.‏ وستستمر الاستعدادات حتى أكتوبر 2024. ومن المتوقع تسليم الدفعة الثانية من 18 MLRS في عام 2027.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني. واتهمت أمريكا بتقويض السلام والاستقرار عبر جانبي المضيق، ومساعدة القوى الانفصالية لتايوان.

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