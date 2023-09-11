محافظ الوادي الجديد يناقش خطة توطين 150 أسرة من كفر الشيخ بقرى بشائر خير الوادي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه الوادي الجديد وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقَع مع عدد من محافظات الجمهورية؛ لاستقدام وتوطين عدد من المواطنين مع توفير منزل وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع.



وأوضح الزملوط أن المشروع يأتى بدعم من القيادة السياسية لاستغلال الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتوطين التنمية المستدامة بالخروج من الوادي الضيق وتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء وتأثيث ٩٠ منزل بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، كمرحلة أولى للمستفيدين من محافظة كفر الشيخ، فضلًا عن استصلاح ٤٠٠ فدان بالمنطقة المجاورة للقرية بواقع ٤ فدان لكل مستفيد.