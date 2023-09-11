الونش يبشر جمهور الزمالك عن حالته بعد الصليبي| شاهد

شارك اللاعب محمود حمدي الونش، فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر اثناء ممارسة التمارين البدنية، ضمن برنامجه التأهيلي في الإمارات بعد جراحة الصليبي.

عودة الونش

ويعود نجم الزمالك محمود حمدى الونش، إلى التدريبات الجماعية خلال 60 يوماً حيث ما زال اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الذى وضعه له الجهاز الطبي فى الإمارات.

وتعرض الونش للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدورى الممتاز الموسم المنقضى، ليغيب منذ شهر مايو الماضى عن مباريات فريقه، ويبدأ مرحلة العلاج المكثف والتي وصلت للمرحلة الأخيرة في الوقت الحالي.