ضبط 84 كيانا سياحيا غير شرعي وغلق 13 مقرا بجنوب سيناء

شكلت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، لجنة موسعة بجنوب سيناء ، لرصد الكيانات الغير شرعية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ،والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إن اللجنة قامت بمتابعة الأنشطة السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب، وأسفرت عن ضبط 84 مقر كيانات غير شرعية، بينهم 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و27 كيان آخر يزاول ذات العمل من داخل بعض المنشآت الفندقية، إضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إداريًا من قبل الوزارة، وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة، قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتضمنت تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها، لاتخاذ ما يلزم نحو محاسبتهم ضريبيًا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصًا على حقوق الدولة.

وأضافت أنه جرى تنفيذ قرارات الغلق لـ 13 مقر أخر، كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة، بمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء، وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، وأيضًا ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة خلال مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيجري استدعاء الممثلين القانونيين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين ،لاتخاذ اللازم قانونًا حيال تلك المخالفة

صور أرشيفية لإغلاق كيانات

FB_IMG_1694430271510