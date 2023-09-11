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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يصل إلى 100 ألف جنيه.. اعرف إزاي تقسط المصروفات الدراسية

صدى البلد

ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض و منتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.

ويقدم بنك saib  قرض التعليم، بنسبة التمويل تصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك saib، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.


قرض التعليم من بنك saib


-تمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية .

-تمويل يبدا من 5000 جم و حتى 100000 جنيها مصريا .

-فترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهر.


-تسهيلات فى سداد الاقساط من اى فرع من فروع البنك .


فئات المتقدمين لقرض التعليم


-الموظفين بالقطاع العام و القطاع الخاص.

-رجال الأعمال.

-أصحاب المهن الحرة.

 

شروط قرض التعليم للموظفين المصرين

 

-يتراوح عمر العميل بين 24 وحتى 60 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصريا .

-حد ادنى لسنوات العمل عامين على الاقل بجهة العمل .


شروط قرض التعليم لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة


-الجنسية : مصريين فقط .

-السن : يتراوح عمر العميل بين 25 وحتى 65 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا .

-حد ادنى 4 سنوات للنشاط .


المستندات المطلوبة لقرض التعليم
 


-رقم قومي سارى .

-نموذج طلب قرض مستوف كافة البيانات .

-شهادة قيد من المنشأة التعليمية موضحا بها إجمالي قيمة المصروفات الدراسية المطلوبة واسم الطالب أو الطالبة (نجل أو نجلة العميل) والسنة الدراسية
 

رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة


-مستخرج حديث من السجل التجارى ( لم يمض عل تاريخه ثلاثة شهور بحد اقصى ) .

-صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة .

-بطاقة ضريبة سارية للنشاط .

الموظفين


أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي 6 شهور موضح به راتب العميل أو قسائم قبض معتمدة من الشركة ختم HR
يحق للبنك طلب مستندات اضافية اذا لزم الأمر.

اقتراب الدراسة أصحاب المهن الحرة القطاع الخاص المستندات المطلوبة المصروفات الدراسية رخصة مزاولة المهنة

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