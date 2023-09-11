يصل إلى 100 ألف جنيه.. اعرف إزاي تقسط المصروفات الدراسية

ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض و منتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.

ويقدم بنك saib قرض التعليم، بنسبة التمويل تصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك saib، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.



قرض التعليم من بنك saib



-تمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية .

-تمويل يبدا من 5000 جم و حتى 100000 جنيها مصريا .

-فترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهر.



-تسهيلات فى سداد الاقساط من اى فرع من فروع البنك .



فئات المتقدمين لقرض التعليم



-الموظفين بالقطاع العام و القطاع الخاص.

-رجال الأعمال.

-أصحاب المهن الحرة.

شروط قرض التعليم للموظفين المصرين

-يتراوح عمر العميل بين 24 وحتى 60 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصريا .

-حد ادنى لسنوات العمل عامين على الاقل بجهة العمل .



شروط قرض التعليم لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة



-الجنسية : مصريين فقط .

-السن : يتراوح عمر العميل بين 25 وحتى 65 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا .

-حد ادنى 4 سنوات للنشاط .



المستندات المطلوبة لقرض التعليم





-رقم قومي سارى .

-نموذج طلب قرض مستوف كافة البيانات .

-شهادة قيد من المنشأة التعليمية موضحا بها إجمالي قيمة المصروفات الدراسية المطلوبة واسم الطالب أو الطالبة (نجل أو نجلة العميل) والسنة الدراسية



رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة



-مستخرج حديث من السجل التجارى ( لم يمض عل تاريخه ثلاثة شهور بحد اقصى ) .

-صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة .

-بطاقة ضريبة سارية للنشاط .

الموظفين



أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي 6 شهور موضح به راتب العميل أو قسائم قبض معتمدة من الشركة ختم HR

يحق للبنك طلب مستندات اضافية اذا لزم الأمر.