يصل إلى 100 ألف جنيه.. اعرف إزاي تقسط المصروفات الدراسية

ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض و منتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.
ويقدم بنك saib قرض التعليم، بنسبة التمويل تصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.
و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك saib، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
قرض التعليم من بنك saib
-تمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية .
-تمويل يبدا من 5000 جم و حتى 100000 جنيها مصريا .
-فترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهر.
-تسهيلات فى سداد الاقساط من اى فرع من فروع البنك .
فئات المتقدمين لقرض التعليم
-الموظفين بالقطاع العام و القطاع الخاص.
-رجال الأعمال.
-أصحاب المهن الحرة.
شروط قرض التعليم للموظفين المصرين
-يتراوح عمر العميل بين 24 وحتى 60 عاما عند نهايه مدة القرض .
-حد ادنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصريا .
-حد ادنى لسنوات العمل عامين على الاقل بجهة العمل .
شروط قرض التعليم لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة
-الجنسية : مصريين فقط .
-السن : يتراوح عمر العميل بين 25 وحتى 65 عاما عند نهايه مدة القرض .
-حد ادنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا .
-حد ادنى 4 سنوات للنشاط .
المستندات المطلوبة لقرض التعليم
-رقم قومي سارى .
-نموذج طلب قرض مستوف كافة البيانات .
-شهادة قيد من المنشأة التعليمية موضحا بها إجمالي قيمة المصروفات الدراسية المطلوبة واسم الطالب أو الطالبة (نجل أو نجلة العميل) والسنة الدراسية
رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة
-مستخرج حديث من السجل التجارى ( لم يمض عل تاريخه ثلاثة شهور بحد اقصى ) .
-صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة .
-بطاقة ضريبة سارية للنشاط .
الموظفين
أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي 6 شهور موضح به راتب العميل أو قسائم قبض معتمدة من الشركة ختم HR
يحق للبنك طلب مستندات اضافية اذا لزم الأمر.