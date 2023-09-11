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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فريق الشباب لكرة القدم بنادي زينيت الروسي يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية

صدى البلد

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية جولة لفريق الشباب لكرة القدم بنادي زينيت بمدينة سانت بطرسبرج بدولة روسيا، إلى قلعة قايتباي بالإسكندرية وذلك خلال زيارة الفريق للمدينة لخوض مباراة ودية مع نظيره بنادي الاتحاد السكندري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الجولة جاءت تزامناً مع مرور ٨٠ عاماً على العلاقات المصرية الروسية، وفي ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الروسي.

وقالت إنه يتم استخدام عدة وسائل ترويجية من بينها تنظيم جولات سياحية لنجوم الرياضة وغيرهم خلال زيارتهم لمصر  لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها وتعريفهم بما تتمتع به من منتجات وأنماط وأنشطة ومقومات سياحية وأثرية متنوعة ونقل تجربتهم خلال الزيارة لأصدقائهم وعائلاتهم ولمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تشجيعهم على زيارة المقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه .

وأضافت أنه خلال الجولة تم تقديم النشرات والمواد السياحية باللغة الروسية عن مدينة الإسكندرية ومختلف المقاصد السياحية المصرية لأعضاء الفريق.

كان مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية قد شارك في الاحتفال الذي أقامته القنصلية الروسية بدار أوبرا الإسكندرية بمناسبة مرور ٨٠ عاماً على العلاقات المصرية الروسية، بحضور القنصل كارين فاسيليان القنصل العام لروسيا بالإسكندرية.

كما حضر الاحتفال قناصل دول كل من إيطاليا، والصين، والسعودية، وفلسطين، ومجموعة كبيرة من الجالية الروسية بالإسكندرية، والأستاذة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية وعدد من أعضاء المكتب.

وشارك مكتب الهيئة بالإسكندرية في هذا الاحتفال بمكتب استعلامات  (Information Desk) مزود بالمواد السياحية باللغة الروسية عن المقاصد السياحية المختلفة بمصر ولاسيما مدينة الإسكندرية وما تتميز به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، كما تم تقديم هدية تذكارية ونشرات سياحية باللغة الروسية للقنصل العام لروسيا بالإسكندرية، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون للمشاركة في جميع الفاعليات القادمة التي ينظمها كلا الجانبين. 
 

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نادي زينيت لكرة القدم روسيا قلعة قايتباي بالإسكندرية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية الاتحاد السكندري

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