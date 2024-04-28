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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندوة نادرة.. قناة الوثائقية تحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف

نور الشريف
نور الشريف

كشف قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف احتفاءً بذكرى ميلاده، عبر شاشة قناة الوثائقية، في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ32 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن سلسلة الندوات التي تبثها القناة تحت عنوان «من أرشيف المعرض».

يذكر أن الندوة نظمت عام 2005، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.

ويوافق اليوم 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة عام 1946، ورحل في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.

اللحظات الأخيرة في حياة نور الشريف

كانت الأيام الأخيرة فى حياة نور الشريف قبل وفاته هى الأصعب، والتى تحدثت عنها زوجته الفنانة بوسى خلال لقائها قبل عامين مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة والتى كشفت فيه عن بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور منها أن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.

ووصفت بوسى، زوجها الراحل بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال لاسيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة السابقة على وفاته، مضيفة أن نور لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلا ولديه أمل كبير فى شفائه وحتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.

وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتاها كانوا دائما يداعبونه ويضحكون ويتحدثون فى أمور كلها فكاهة حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن نور الشريف لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له.

الراحل نور الشريف الفنان الراحل نور الشريف الفنان نور الشريف ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف قناة الوثائقية

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