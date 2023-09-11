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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هانيا الحمامي إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر للإسكواش

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

تأهلت لاعبة وادى دجلة هانيا الحمامي، إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش 2023، بعد تغلبها على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام المصنفة الـ41 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (13-11) (11-6) (11-6)، لتواصل "الحمامي" مشوار تحقيق الانتصارات بكبرى المنافسات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تواجه الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في الدور ربع النهائي ببطولة قطر كلاسيك، الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة 8 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، وانطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

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