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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخترق 19 حسابا.. هاكر الفيس بوك في قبضة الأمن

هاكر
هاكر

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص “هاكر” لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائهم.


تبلغ لأجهزة الأمن من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإنتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 19 واقعة.

أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة، تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  ، بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هاكر فيس بوك الحسابات الشخصية القاهرة قسم شرطة حلوان

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