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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط عالميا تحوم حول أعلى مستوياتها في 10 أشهر

النفط الخام
النفط الخام

استقر سعر خام برنت القياسي، اليوم ، فوق مستوى 90 ​​دولارا للبرميل الذي وصل إليه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط.

وبحسب تلفزيون العربية، أعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام. 

وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين، وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو اليوم ، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة. 

وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجددا بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي أودت بحياة 150 شخصا وتسببت في إغلاق أربعة موانئ كبرى لتصدير النفط منذ يوم السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.

وارتفع خام برنت 19 سنتا أو 0.21% إلى 90.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش اليوم ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.02% إلى 87.49 دولار، ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس/آب يوم الأربعاء والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، وقال نعيم أسلم المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مرورا بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتوقعت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.

وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعات نمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير.

برنت سعر خام برنت النفط النشاط الاقتصادي النفط الخام

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