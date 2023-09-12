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برلمان

اقتصادية النواب: العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت حديث العالم باعتراف العلماء والإعلام

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الزيارة الموسعة والجولة الميدانية الكبيرة التي نظمتها وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة للسادة العلماء ضيوف مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، وللسادة الإعلاميين والإذاعيين منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في دورة: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث شملت الجولة زيارة مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي والتي كانت بمثابة ترويج عالمي كبير لأكبر مدينة عالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله.


كما اعتبر " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم الانبهار والإعجاب الكبيرين من المشاركين بهذا الإنجاز الضخم الذي يتم على أرض مصر وتوجيههم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإشادتهم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم التي احتوت كتاب الله (عز وجل) مكتوبًا بهذه الطريقة الرائعة على الجدران، وهو الذي لم يتم ولا يوجد إلا بمصر، مما يدل على اهتمامها بالدين وبالقرآن الكريم وتلك النهضة العلمية والتكنولوجية التي تتم برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يدعو للفخر فمصر دائمًا وأبدًا حاضنة للنهوض ومهد للحضارة، ووصفهم له بأنه إنجاز كبير لم يروه إلا في مصر الكنانة، ويجب على أهل مصر أن يفتخروا ويعتزوا بهذا الصرح الإسلامي الكبير وما رأيناه من إنجاز وتطور وريادة ورقي وبناء أمر تشرئب إليه الأعناق ويدعو إلى الفخر والاعتزاز.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه الزيارة أكدت على حقيقة في غاية الأهمية وهي نجاح الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في تشييد المشروع القومي العملاق العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت حديث العالم كله، مؤكدًا أنها عاصمة سياسية واقتصادية وثقافية ودينية متكاملة ومن حق جميع المصريين أن يفخروا بها خاصة أنه تم إنجازها بفكر اقتصادي رفيع المستوى وغير مسبوق عالميا لأنها لم تكلف الميزانية العامة للدولة مليما واحدا.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على نجاح المؤتمر العالمي الرابع والثلاثين : "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" مؤكدًا الأهمية الكبيرة للوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر والتي سيكون لها دورها فى مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي على الدعوة الإسلامية.

محمد عبد الحميد مجلس النواب مؤتمر الأوقاف الدولي العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الأوقاف الفضاء الإلكتروني

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