عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تقدم التعازي لضحايا ليبيا

درة
درة

علقت الفنانة درة، على الأوضاع في ليبيا بعد تعرضها لإعصار دانيال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت درة: "اللهم الطف بأهلنا في ليبيا العزيزة والمغرب الغالية وارحم ضحاياهم وصبّر ذويهم.. خالص التعازي للشعبين الشقيقين.. قلوبنا معكم والله يعينكم ويعوضكم".

في سياق متصل بالعاصفة دانيال، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئةالأرصاد الجوية، إن  إعصار "دانيال"  عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الإعصار كان قويًا على اليونانوليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة  في الصباح الباكر على الأراضي الليبية. 

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، أن الإعصار بدأ دخول الحدود المصرية ظهر اليوم، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح؛ ما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات المقبلة، وعلى مدار اليوم الثلاثاء، يصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 إلى 4 درجات عن درجة حرارة الأمس، الاثنين.

إعصار دانيال ارتفاع درجات الحرارة الأوضاع في ليبيا برنامج بالورقة والقلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

اللاعيبة بتقع مننا.. الحسد مصدر قلق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

المطر ونسمات الخريف تسيطر على أجواء القاهرة.. والصعيد لأول مرة تحت 40 درجة

بسام راضي يستعرض مشروعات قناة السويس في التليفزيون الإيطالى

بلاش التكيف ومحدش ينزل من البيت|تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

النذر أم الدعاء .. أيهما أكثر تأثيرا في تحقيق الأمنيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ