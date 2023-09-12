درة تقدم التعازي لضحايا ليبيا

علقت الفنانة درة، على الأوضاع في ليبيا بعد تعرضها لإعصار دانيال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت درة: "اللهم الطف بأهلنا في ليبيا العزيزة والمغرب الغالية وارحم ضحاياهم وصبّر ذويهم.. خالص التعازي للشعبين الشقيقين.. قلوبنا معكم والله يعينكم ويعوضكم".

في سياق متصل بالعاصفة دانيال، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئةالأرصاد الجوية، إن إعصار "دانيال" عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الإعصار كان قويًا على اليونانوليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، أن الإعصار بدأ دخول الحدود المصرية ظهر اليوم، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح؛ ما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات المقبلة، وعلى مدار اليوم الثلاثاء، يصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 إلى 4 درجات عن درجة حرارة الأمس، الاثنين.