اللاعيبة بتقع مننا.. الحسد مصدر قلق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن قلقله من الإصابات التي ضربت فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، التي أقيمت أمس الإثنين عن بداية نارية لفريق بيراميدز ضد الزمالك.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك فريق كبير لكن تحقيق نتيجة إيجابية قد يمنحنا دفعة قوية في المواجهات التالية، على أي حال لا يفرق من يكون المنافس عندما يكون لديك هدف تتطلع لتحقيقه”.

وأضاف “ضاحكا”: “من كثرة الحديث عن تدعيمات الموسم الجديد اللاعيبة بتقع مننا، فنهدى شوية فقدنا اثنين حتى الآن بسبب الإصابة وهما محمد حمدي ومحمد رضا بوبو”.

وتابع: “بوبو قد يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، ومحمد حمدي يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة”.

وواصل: “هدفنا تحقيق كل بطولة نشارك فيها وننتظر توفيق ربنا”.