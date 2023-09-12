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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد بيبو يكشف موعد انتظام «معلول» و«تاو» في معسكر الفريق بالسعودية

صدى البلد

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما. 

وأوضح خالد بيبو ، أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. 

ويغادر الفريق عقب مران اليوم إلى السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي. 

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

خالد بيبو بالنادي الأهلي الأهلى السعودية اتحاد العاصمة الجزائري

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